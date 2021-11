Le donne e lo sport, il progetto SWinG presentato al Circolo Canottieri Lazio

Gabriella Bascelli, presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900, ha moderato la presentazione del progetto SWinG che si è tenuto presso il Circolo Canottieri Lazio. L'iniziativa vuole portare al centro dell'attenzione la presenza delle donne nel mondo dello sport, ancora troppo inferiore rispetto a quella degli uomini. L'obiettivo è quello di supportare e sostenere tutte le donne che aspirano a ritagliarsi un ruolo importante nel mondo dello sport. Per l'occasione anche Carolina Morace, ex allenatrice della Lazio Women, ha preso la parola: “Questo è un progetto molto importante che sostiene i sogni e le ambizioni delle donne – ha detto – ma bisogna pensare che spesso sogni e ambizioni non esistono nemmeno, perché non ci sono le donne come protagoniste. Ad esempio nel campionato di calcio femminile, le allenatrici sono solo due, mentre molti tra gli allenatori non hanno pari competenze. A livello di staff, uguale. Ho visto recentemente la foto di uno staff di un settore giovanile femminile tutto al maschile, e mi chiedo come sia possibile. Approcci e bisogni sono diversi, c’è ancora molto da fare".