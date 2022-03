Le ultime parole di Wilson ricordate dalla Fondazione Lazio

Il messaggio della Fondazione S.S. Lazio per Pino Wilson pubblicato su Facebook: "Stamattina il Capitano Pino Wilson ha raggiunto il nido delle aquile. La Fondazione S.S. Lazio 1900 tutta, dalla presidente agli aderenti, si unisce al dolore della famiglia e del popolo laziale tramite il ricordo del vice presidente Federico Eichberg: “Se il cuore è pieno di tristezza per un amico caro che ci lascia, in fondo all’anima - dove Battisti ricorda esserci Cieli immensi e immenso amore - mi sento di dire che la Provvidenza mi ha fatto un dono: le ultime parole che Pino mi ha rivolto sono state un pensiero alla tragedia ucraina e il suo desiderio di adoperarsi fattivamente per alleviare il dolore di chi soffre. E me lo sono immaginato come il Capitano che in mezzo al campo invita all’azione. È un filo biancoceleste che ha costellato gli anni di amicizia con Pino: era solito servire il giorno di Natale alla mensa dei meno fortunati e non si tirava mai indietro quando c’era da donare, anzi donarsi. Capitano in campo e nella vita; garbato, discreto eppure ne percepivi sempre la leadership. Ha cercato di unire in questa vita; ora nella vita eterna ritrova l’unità con i tanti sportivi, amici ed estimatori che lo hanno preceduto alla Casa del Padre. Ciao, Capitano per sempre”.