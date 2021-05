Lecce, Corvino: "Salernitana? Gode dei giocatori girati dalla Lazio"

Il Direttore Tecnico del Lecce Pantaleo Corvino è intervenuto in conferenza stampa parlando anche della Salernitana, con cui i pugliesi hanno lottato per la promozione in Serie A. Queste le sue parole con cui ha spiegato i migliori risultati ottenuti dai campani: "La Salernitana non è una squadra che ha speso meno di noi, perché è dietro gli esborsi economici della Lazio. Può godere di elementi, anche importanti, comprati dai biancocelesti e poi girati, ma che comunque hanno comportato spese importanti. Non sono un club virtuoso e che va nel risparmio, anzi ha dovuto spendere ben più di noi attraverso la casa madre”.