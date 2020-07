Lecce - Lazio, i convocati di Inzaghi per la partita: torna Luiz Felipe

Tutto passa da Lecce: se la Lazio vuole continuare a sperare nel sogno scudetto, deve fare la prestazione contro i salentini questa sera e tornare a Roma con il bottino pieno. Gli infortuni hanno condizionato le scelte di Inzaghi negli ultimi tempi, ed anche in questa occasione il tecnico ha dovuto fare a meno di Correa. Tra gli uomini scelti per la trasferta leccese, il mister ritrova però una pedina fondamentale per la difesa: Luiz Felipe.

I CONVOCATI - Acerbi, Adekanye, A. Anderson, D. Anderson, Bastos, Caicedo, Cataldi, Falbo, Guerrieri, Jony, Immobile, Lazzari, Leiva, Luis Ablerto, Luiz Felipe, Lukaku, Milinkovic, Parolo, Patric, Proto, Radu, Strakosha, Vavro.

I calciatori scelti da mister Inzaghi per la partita

