Lecce, Liverani può restare: "Nessuno ha detto che il ciclo è chiuso"

Si sono spenti ieri sera i sogni salvezza del Lecce di Liverani. Salentini che perdono in casa contro il Parma mentre il Genoa stende 3-0 il Verona. Il tecnico romano ha parlato della stagione dei suoi ragazzi e del suo futuro ai microfoni di Sky Sport. Liverani potrebbe restare sulla panchina giallorossa nonostante la retrocessione in Serie B:

FUTURO – “Se ci sono emozioni è meglio ragionare a mente fredda. Nessuno ha detto che il ciclo è chiuso, la proprietà ci ha fatto sempre sentire importanti. Non lavoro per la categoria, faccio calcio dove posso esprimere le mie idee e il mio lavoro. Non vado a caccia di contratti, la categoria non ha molto valore. Mi fa piacere che ci sia stato interessamento da parte di diverse squadre, significa che il lavoro è stato apprezzato. Io devo trovare dove posso allenare come dico io. La permanenza a Lecce è una possibilità”.

