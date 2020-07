Lecce, Sticchi Damiani sul gol annullato a Lapadula con la Lazio: "Unica applicazione rigorosa del Var"

Continua ad alimentare polemiche la decisione del direttore di gara di Lecce-Sampdoria di non espellere Bonazzoli per un brutto fallo ai danni di Donati. Il numero uno del club salentino Saverio Sticchi Damiani, riporta la rassegna stampa di Radiosei, è tornato sul tema Var, considerandolo un "fallimento". Nell'analisi, il patron giallorosso ha ripreso in considerazione un episodio relativo alla sfida contro la Lazio dello scorso anno: "Arrivavamo dalla B, dove il Var non c'era, ci hanno abituato che contavano anche i millimetri e dovevamo accettare le decisioni, spiegarle non solo alla squadra, ma anche ai tifosi. E così, per un ciuffo di capelli di Lapadula ci hanno annullato il gol contro la Lazio, unica applicazione rigorosa della regola".

