Lecce, Tachtsidis contro i tifosi: "Mi avete rotto il c***o con le vostre critiche" - FOTO

Non è bastata la vittoria del Lecce sulla Lazio a far mettere da parte a Tachtsidis le frizioni con i tifosi salentini. Il calciatore, che nel match contro in biancocelesti era in tribuna causa squalifica, in una storia su Instagram ha omaggiato la squadra per la vittoria rivolgendo però un messaggio molto chiaro ai tifosi: “Mi avete rotto il c…oooo voi che criticate non sapete che colore ha la palla e parlate pure. L’unica cosa che mi interessa è il gruppo. Allora cominciate a stare un po’ zitti… Passione per il gruppo e per la vittoria”.

Winter: "Sono convinto che la Juventus vincerà lo scudetto. Sulla Lazio..."

Calciomercato Lazio, Vavro e non solo: l'IF Management arriva a Formello

TORNA ALLA HOMEPAGE