Lega Serie A, convocata un'assemblea d'urgenza: i dettagli

La Lega Serie A ha convocato un'assemblea d'urgenza per giovedì mattina. All'ordine del giorno - pubblicato sul sito ufficiale - c'è un aggiornamento sulle trattative private con i broadcaster per i diritti tv del triennio 2021-24. Dazn rimane in vantaggio sulla concorrenza, tanto che nell'ultima votazione aveva raggiunto 11 sì a fronte dei 14 necessari.

