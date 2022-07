Lewandowski: "Addio al Bayern? Tornerò per salutare al meglio"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Uefa/Image Sport

Robert Lewandowski è un nuovo giocatore del Barcellona. Il tira e molla con il Bayern, che ha caratterizzato questi mesi, è finito e l'attaccante polacco è pronto a iniziare una nuova avventura in Liga. Proprio il calciatore, vincitore della Scarpa d'Oro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della BILD: "Le ultime settimane sono state difficili. Non è facile per me trovare le parole giuste. Ora sono felice che abbiamo trovato una soluzione. Abbiamo fatto la storia insieme, non lo dimenticherò mai. Ho anche detto che sarei tornato a Monaco per un vero addio dopo la trasferta del Barcellona negli Stati Uniti, che durerà fino al 30 luglio. Ci sarà un vero e proprio addio. Voglio anche fare regali per i miei compagni di squadra, lo staff tecnico e i dipendenti".