Liga, il Maiorca batte l'Osasuna e si salva: Muriqi ancora protagonista

Il Maiorca di Vedat Muriqi è ufficialmente salvo. La squadra allenata da Javier Aguirre ha conquistato la salvezza proprio all'ultima giornata battendo per 0-2 l'Osasuna grazie alle reti di Diaz e Grenier. Il kosovaro non ha messo la sua firma ma ha servito un assist perfetto per la rete dello 0-1. Non solo, l'attaccante chiude la stagione con un bottino di 5 reti e ben 3 assist. La società spagnola dovrà ore decidere se riscattarlo dalla Lazio, prezzo fissato a 12 milioni.