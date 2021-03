Liga, il Siviglia supera l’Elche: super gol di tacco del Mudo Vazquez - VIDEO

Nel recupero della seconda giornata di Liga, il Siviglia si sbarazza agevolmente dell'Elche con il risultato di 2-0. Allo stadio Ramon Sanchez-Pizjuan ci pensa En Nesyri ad aprire le marcature allo scadere della prima frazione. A mettere il risultato in ghiaccio per gli uomini di Lopetegui è, invece, Vazquez. Il Mudo, accostato spesso alla Lazio nelle precedenti sessioni di calciomercato, raccoglie il cross di Torres al centro dell'area di rigore e lo trasforma in gol con uno splendido colpo di tacco.