Liga, Real Madrid bloccato in aereo per tre ore: il motivo

Piccola disavventura per il Real Madrid, alla vigilia della gara di Pamplona contro l'Osasuna, valida per la 18esima giornata di Liga. I blancos sono rimasti bloccati in aereo per oltre tre ore a causa del maltempo, con un'abbondante nevicata che ha impedito il decollo fino alle 22.50.Non sarebbero mancati i momenti di tensione dentro il velivolo e secondo i media spagnoli il Real chiederà di anticipare la gara dalle 21 a mezzogiorno, per minimizzare il rischio di rinvio.