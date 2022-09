Ligue 1, Todibo riceve il cartellino rosso più veloce della storia: cosa è successo

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Pomeriggio da incubo per Jean Clair Todibo, difensore centrale del Nizza. La squadra di Favre è stata impegnata nella sfida contro l'Angers terminata 0-1 per gli ospiti ma il pomeriggio si è fin da subito rivelato in salita per i padroni di casa: dopo soli 9 secondi dal fischio d'inizio il classe '99 è stato colpevole di un fallo su azione da gol di Sima, gesto che gli è costato un bel cartellino rosso diretto.