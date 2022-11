Linetty porta il Torino avanti: la Roma acciuffa il pari al 94'. Ma l'Olimpico fischia

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Roma pareggia all'Olimpico contro il Torino. La squadra ospite si porta avanti al 55' con Linetty. La gara rimane per lungo tempo con i granata in vantaggio, fino al momento in cui giunge, al 94', il pareggio che porta la firma di Matic. Qualche minuto prima, i giallorossi avevano già avuto la possibilità di rimettere la sfida sull'1-1. L'arbitro, infatti, aveva concesso il calcio di rigore ai padroni di casa dopo il fallo subito da Dybala: Belotti, dagli undici metri, colpisce il palo. Nel corso del primo tempo, al 24', Rapuano aveva fischiato il penalty in favore della Roma dopo il colpo di braccio di Ricci. In quel caso, è stato provvidenziale l'intervento del Var, con il conseguente annullamento della prima decisione del direttore di gara. La Roma sale così a 27 punti, come l'Atalanta, reduce dalla sconfitta contro l'Inter. La squadra ringrazia l'Olimpico, che però risponde con fischi assordanti.

GLI ALTRI RISULTATI - Sempre nella sfida in programma alle 15, il Monza ha battuto 3-0 la Salernitana grazie ai gol di Carlos Augusto, Dany Mota e Pessina (su calcio di rigore). Per gli avversari, espulso Antonio Candreva al 74'. Il Verona, infine, è stato battuto in casa dallo Spezia: di Verdi il gol alla mezz'ora, poi la doppietta di Nzola con cui i liguri hanno ribaltato la partita.

