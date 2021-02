Lippi: "Ecco chi può lottare per lo scudetto. E la Lazio in Champions..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport, Marcello Lippi ha detto la sua sulla lotta scudetto e sugli impegni in Champions delle italiane, tra cui la Lazio: "Da questo campionato c'è da aspettarsi di tutto, è cominciato in maniera anomala, senza preparazione. C'erano i presupposti per questa incertezza. Dai 50 punti dell'Inter fino alla Roma, con Juve e Napoli con una gara in meno, tutte possono giocarsi lo scudetto. Corsa a 5? L'Atalanta è un po' indietro, è a -10 dalla vetta e sono tanti. Non ci ho messo neanche la Lazio infatti tra le pretendenti al titolo.

CHAMPIONS - "La Juve contro il Porto ha una gara accessibile ma la Lazio affronterà una delle migliori, la favorita insieme al Manchester City. Real e Barcellona sono un po' indietro ma non è mai facile affrontarle e per l'Atalanta non sarà facile. Il Bayern resta comunque la più forte d'Europa ".

