Lite Agnelli-Lotito, Chirico: "La Lazio vuole avvantaggiarsi". Ma in realtà...

Ha fatto notizia il battibecco avuto da Lotito e Agnelli durante la riunione di Lega avvenuto in call conference. Il presidente biancoceleste sarebbe propenso ad una ripresa degli allenamenti in tempi non troppo lontani, purchè svolti nella massima sicurezza. Una decisione che però non farebbe di certo piacere alla Juventus, in questo momento ancor più in allerta dopo il caso di positività al Coronavirus di Daniele Rugani.



Sulla questione si è espresso il giornalista di fede bianconera Marcello Chirico, intervenuto a Ilbianconero, con un duro attacco a Lotito: "C’è chi se ne frega di decreti e consigli, e vorrebbe che le squadre si allenassero lo stesso. Perché così , mantenendoli allenati, saranno belli tonici alla ripresa del campionato, quando questo avverrà. Di sicuro non il 4 aprile, considerata la quarantena messa in atto da parecchi club di Serie A, tra cui la Juventus. Ovvero, la diretta avversaria della Lazio nella corsa al titolo. Juve ferma, Lazio ancora operativa. Il punto è tutto qui. A spingere per il no-stop degli allenamenti non poteva quindi essere che lui, Claudio Lotito, sempre più convinto sia l’anno giusto per il proprio club di vincere il campionato. Del resto, lo aveva anticipato in modo esplicito il responsabile della comunicazione laziale, Arturo Diaconale, solo quattro giorni fa, dicendo chiaramente che “Lotito non si farà fregare”. Diaconale ha pure espresso, da portavoce, qual è la reale considerazione che ha il suo presidente dell’emergenza coronavirus: un’esagerazione. Una drammatizzazione tesa ad avere facilitazioni dalla Ue, e che trova nel calcio un accentuamento. Insomma, ce ne stiamo barricati in casa per nulla. Tanto vale quindi non fermare neanche gli allenamenti dei giocatori, in modo da farli trovare pronti, agili e scattanti non appena si ricomincerà a giocare. Nessuno attualmente può azzardare delle date certe, ma la strategia di Lotito è semplice: quando accadrà, la sua squadra sarà più in forma delle altre, ferme forzatamente ai box. Il Covid19 potrebbe essere l’inaspettato alleato della Lazio. Sempre che nei prossimi giorni non arrivi pure a Formello e blocchi tutto pure lì. Almeno in quel caso, Lotito si arrenderà smettendo di speculare su un’emergenza che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha già catalogato alla voce pandemia e che, invece, solo lui considerano poco più di un’influenza sopravvalutata?".



Frasi forti, spropositate. Ci si dimentica infatti una cosa. La Lazio è stata tra le prime squadre a fermare gli allenamenti e a chiudere le porte di Formello. L'ultimo allenamento risale al 7 marzo, e lo stop è stato prolungato fino al 21 marzo compreso. Inoltre come successo già in precedenza, il club biancoceleste sarebbe pronto a rinviare ulteriormente la data, nel caso in cui l'emergenza dovesse protrarsi ulteriormente. I calciatori della Lazio si allenano personalmente a casa con programmi individuali e a loro non è permesso di lasciare la Capitale per ovvie ragioni, anche a costo di star lontani dalle proprie famiglie. Insomma, il club, così come gli altri, sta rispettando le disposizioni e sta cautelando al massimo la squadra. Altro che vantaggi...

