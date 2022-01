Liverpool, focolaio Covid in squadra: chiesto il rinvio di una partita

Il Liverpool chiede il rinvio del match con l'Arsenal. I Reds rendono noto, con un comunicato, di aver chiesto formalmente alla Lega il rinvio della semifinale d'andata di Carabao Cup, in programma giovedì sera al Fly Emirates Stadium. Il motivo? Continuano ad aumentare il numero dei sospetti postivi al Covid-19 nel gruppo di Klopp. Per questo il Liverpool ha anche cancellato la seduta di allenamento odierna. Questo il comunicato: "Possiamo confermare che è stata presentata una domanda per il rinvio della semifinale di Carabao Cup di giovedì, partita di andata con l'Arsenal a causa di un numero crescente di casi sospetti di positività al COVID-19 e disponibilità di giocatori.