LLSV ep. 1 - Papà Roberto e le sue figlie: "Ecco la nostra prima volta ad Auronzo" - FT

LLSV - È appena iniziato il ritiro della Lazio. I calciatori hanno fatto appena l'ingresso sul terreno dello Zandegiacomo. Sulle gradinate, una fotografa d'eccezione. Si tratta di Giorgia, che segue l'allenamento insieme al papà Roberto. I due, con la mamma e l'altra figlia Vittoria, sono ad Auronzo di Cadore per la prima volta. D'altronde, in vacanza qui vicino non hanno potuto cogliere al volo l'occasione di seguire i biancocelesti nella preparazione pre-campionato. Che poi "qui vicino" si fa per dire, dal momento che i chilometri percorsi questa mattina sono stati circa 200: "Siamo partiti alle 6, ma ne è valsa la pena". Il giocatore preferito neanche a dirlo. È ovviamente Ciro Immobile il calciatore della Lazio su cui si è posato, più frequentemente, l'obiettivo della macchina fotografica di Giorgia. Papà Roberto ci racconta un po' meglio la propria fede biancoceleste: "Sono stato abbonato per venti anni, poi per lavoro ho dovuto spesso rinunciarci. Adesso sto tornando man mano allo stadio. Anche le mie figlie seguono la squadra. Prime impressioni del ritiro? Positive, per noi è tutto nuovo ma è davvero bello seguire i giocatori così da vicino". Nel corso della chiacchierata, le urla di Simone Inzaghi: "Simone non ha bisogno di megafono". Come dargli torto. L'allenatore guida con la propria voce i giocatori in campo, li incita, gli indica i movimenti da fare. D'altronde c'è una stagione da preparare, un'annata da vivere anche sui palcoscenici della Champions. In campo e sugli spalti. La Lazio, e i laziali, sono pronti.

Ricordatevi che "La Lazio Siete Voi speciale ritiro" è la serie che ogni giorno racconterà una storia che vede voi sostenitori delle aquile assoluti protagonisti. Per finire sul nostro sito basta raccontare la vostra esperienza ad Auronzo in un messaggio alla nostra pagina Instagram. Le migliori saranno pubblicate sul nostro sito e sui nostri social. In alternativa basterà fermare i nostri inviati allo Zandegiacomo. Il ritiro è pronto a partire e, covid permettendo, i protagonisti sarete ancora voi.