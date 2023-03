Lo Monaco: “Sarri deve tenere duro. La Lazio a oggi non ha..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di TMW, il direttore Pietro Lo Monaco ha trattato alcuni temi caldi del momento. Primo fra tutti la corsa Champions che, tra le altre, vede coinvolta la Lazio. Questa la sua opinione proprio sui biancocelesti: “Tutte in quella zona hanno problemi. Mi sentirei di mandare un augurio a Sarri, perché deve tenere duro, continuare e raggiungere questa qualificazione attraverso il gioco. Negli ultimi tempi hanno mostrato una squadra utilitaristica, non in linea con quello a cui ci ha abituato il tecnico”

SARRI - "Si è adeguato. Lo ha fatto alla Juventus, ma molto dipende dall'organico che ha a disposizione. Per attuare le sue idee ci vogliono giocatori adatti, lui si è adattato in questo adesso. Vedi la vittoria di Napoli, con 11 dietro la palla come non si è mai visto ma poi ha colpito. Vorrei rivedere una squadra equilibrata, ad oggi la fase di possesso non è da squadra di Sarri. Da più parti sento magnificare solo il calcio estetico. Si può giocare un grande calcio anche senza fare un calcio estetico. Serve equilibrio in tutte e due le fasi. La Lazio ad oggi non la vedo questa qualità, cosa che abbiamo visto in altre squadre di Sarri".

