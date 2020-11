Lo striscione della Curva A per Maradona: "Napoli ti giura eterno amore!"

“La tua scomparsa un colpo al petto, un dolore al cuore, Napoli ti giura eterno amore! Curva A, adelante Diego", questo lo striscione che i tifosi del Napoli hanno dedeciato a Diego Armando Maradona e che è stato appeso in Curva A, cuore del tifo parteonope. Presente all'interno del San Paolo, che a breve verrà in maniera formare dedicato al Pibe de Oro, anche una bandiera con il suo viso e la scritta "The King", il re, sotto la quale è stata posta anche una corona di fiori.

