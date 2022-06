Lucas Leiva, il vicepresidente del Gremio frena: "Trattativa difficile, ma..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Brusca frenata per il ritorno di Lucas Leiva al Gremio. Il centrocampista brasiliano, che non ha rinnovato il suo contratto in scadenza con la Lazio, sembrava a un passo dal passaggio al club che lo ha lanciato nel calcio che conta. Denis Abrahão, vicepresidente della società a strisce nerazzurre, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Gilda in cui spiega che non sarà facile arrivare all'accordo con il mediano ex Liverpool. Queste le sue parole: "Siamo vicini alla chiusura dell'affare? No. È difficile, non ingannerò i tifosi. È una situazione complessa, con molti punti importanti da definire. Spesso mi sento piccolo durante le trattative per i numeri, le scadenze, la qualità dell'atleta, che so che aumenteranno molto. Il Gremio ha bisogno di passare il girone, lo sappiamo tutti, non mentirò. Sappiamo che manca un po' di qualità, ma non manca l'impegno da parte nostra. La trattativa con Lucas è molto difficile, ma continueremo a provarci. Ora ce ne sono altre in corso".