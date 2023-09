Luis Alberto, che omaggio in Spagna! Mundo Deportivo: "La colonna della Lazio"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La sfida della Lazio è tanto emozionante quanto difficile. Torna in Champions League ma in estate ha perso un giocatore importante come Milinkovic. Il peso cade su Luis Alberto, il Mago, leader indiscutibile della squadra e, insieme a Immobile, il suo principale punto di riferimento. Inizia così l'articolo del Mundo Deportivo, un omaggio in piena regola per lo spagnolo. Quattro presenze nell'attuale stagione di Serie A, due gol contro Juve e Napoli, un assist nella prima giornata contro il Lecce: i numeri fanno in modo che Luis Alberto sia considerato a pieno titolo "la colonna che sostiene la Lazio". E martedì ci sarà l'Atletico Madrid: le chance della Lazio di strappare il pass per lo step seguente del torneo passano per il Mago che, anche in virtù dell'avvio di capitano Immobile, "è più leader, più necessario, più insostituibile che mai". "Dalla sua leadership passa il carattere della Lazio. Dalla sua personalità il possesso palla. Dalla sua visione di gioco le armi offensive. Dalla sua fiducia le soluzioni che non entrano nella lavagna di Maurizio Sarri. Luis Alberto è metronomo e termometro della Lazio. E alla sfida arriva in piena forma. Davanti a Simeone, che torna a quella che è stata la sua casa".

