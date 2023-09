Luis Alberto, il cambio ruolo grazie a una finale... e a Lulic: l'aneddoto

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Luis Alberto ha avuto modo di parlare anche del cambio ruolo, da play a trequartista. Il Mago ha spiegato che tutto arrivò in occasione della Supercoppa Italiana contro la Juventus, che non avrebbe dovuto giocare. Poi l'infortunio di Felipe Anderson contro il Bayer Leverkusen e il 'no' di un altro compagno che voleva andarsene dalla Lazio e si rifiutò di entrare in campo. A quel punto, il consiglio di Lulic a Simone Inzaghi: "Fai giocare Luis Alberto, è quello che sta meglio". La sua prima da titolare con la Lazio in finale contro i bianconeri, e per giunta in un ruolo diverso rispetto a quello consueto. Allo spagnolo riuscì praticamente tutto. La partita seguente fu quella casalinga contro la Spal, Leiva si fece male e l'allenatore riportò play Luis Alberto. Ogni volta, però, il classe '92 partiva con la palla e finiva al limite dell'area avversaria. Inzaghi capì che non era il caso di proseguire in questo modo. Fu la conferma che la sua posizione in campo doveva essere un'altra.

TORNA ALLA HOMEPAGE