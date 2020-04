Luis Alberto, l'agente: "Rinnovo? Siamo a buon punto, l'accordo arriverà"

Mentre i calciatori non stanno giocando e non si stanno allenando da mesi, si continua a lavorare sul calciomercato e sui rinnovi di contratto. In casa Lazio, in cima alla lista c'è il prolungamento di Luis Alberto. Al riguardo l'agente dello spagnolo, Alvaro Torres, ha fatto il punto della situazione ai microfoni di calciomercato.it: “C’è un’ottima sintonia nelle conversazioni che stiamo avendo tra You First Sports Italia e il club, che è cosciente della crescita di Luis, del fatto che sta facendo la differenza. Siamo a buon punto e sono certo che l’accordo arriverà". Poi sul percorso di Luis: “Credo che nella Lazio sia diventato un calciatore totale, completissimo. Europeo? Ha unito il suo talento naturale a una grande crescita tattica e fisica, diventando uno dei migliori calciatori in Europa. Un peccato, credo che l’avremmo visto competere nel torneo”.

Calciomercato Lazio, Udinese su Luis Suarez: la chiave è Pozzo-Watford

Lazio, Immobile: "Squadra destinata a restare grande. Vorrei chiudere qui la carriera"

TORNA ALLA HOMEPAGE