Luis Alberto, lezione di yoga in compagnia della moglie Patricia - FT

Luis Alberto sta trascorrendo questi giorni di quarantena nella Capitale insieme alla moglie e ai suoi due figli. Per ingannare il tempo, lo spagnolo, che sta continuando a casa le sedute quotidiane di allenamento in attesa che si torni in campo, si sta dilettando con lo yoga. L'immagine, pubblicata dalla compagna Patricia sul proprio profilo Instagram, vede la coppia intenta a fare meditazione a bordo piscina. Chissà che questi giorni di stop dal campionato e dalla routine di tutti i giorni possa essere utilizzata per rilassarsi e riflettere, sul presente e sul futuro. Un futuro che, per il 'Mago' sarà con tutta probabilità da vivere ancora tra le fila della Lazio: il rinnovo sembra essere ad un passo.

