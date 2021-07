Luis Enrique alla vigilia: "Italia difficile da affrontare ma noi faremo la Spagna"

Poco più di 24 ore e l'Italia scenderà sul prato verde di Wembley contro la Spagna per conquistare un posto in finale di Euro 2020. Il tecnico delle Furie Rosse Luis Enrique ha presentato la gara ai microfoni di Sky Sport: "Penso che l'Italia sia una squadra divertente, che gioca un bel calcio, tiene il pallone e sa pressare sia alto che vicino alla propria area di rigore. E' una squadra difficile da affrontare, sarà una gara difficile, con intensità e passione. Io amo l'Italia, mi piace l'Italia e mi piace Roma. Per me è sempre un piacere giocare contro l'Italia, lo faremo anche a Novembre in Nations League. Amo tutto dell'Italia e di Roma. L'errore che la Spagna non dovrà fare? L'unico errore che non faremo è non essere la Spagna, giocheremo la partita dal 1' al 90'. Poi potremo perdere, vincere o pareggiare, ma so che la mia squadra sarà fedele a quello che è il nostro spirito".

Gattuso: “Io razzista? Mi chiamano terrone negli stadi. E su Commisso…”

Calciomercato, l’Atalanta fa sul serio per Lovato: i dettagli

TORNA ALLA HOMEPAGE