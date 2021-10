Luis Enrique: "Tra Spagna e Italia c'è sempre grande rispetto. Azzurri fortissimi"

Spagna che esce vittoriosa da San Siro e approda in finale di Nations League. La squadra di Luis Enrique ha battuto la Nazionale di Mancini e al termine della gara ai microfoni di Rai Sport ha analizzato la gara: "L’Italia è sempre fortissima, è stata una bellissima partita. Siamo riusciti a pressare molto bene, a bloccare gli azzurri e alla fine è stata una gara quasi perfetta per noi. Contenti di aver interrotto la striscia di risultati utili dell'Italia? Questo risultato è una merito della Nazionale di Mancini che gioca un bellissimo calcio, per noi è bellissimo andare in finale. Fischi? L’inno italiano è stupendo, poi c’è sempre qualche fischio ma tra l’Italia e la Spagna c’è sempre rispetto".