Luis Garcia presenta Muriqi: "Attaccante fisico, ci darà qualcosa di diverso"

CALCIOMERCATO LAZIO - Vedat Muriqi è un nuovo calciatore del Maiorca. Il centravanti è stato presentato dal club iberico, ma bisogna pensare al campo. Mercoledì gli spagnoli si giocano contro il Rayo Vallecano un posto nelle semifinali di Copa del Rey. Luis Garcia, allenatore del Miorca, ha presentato la sfida dicendo di non voler parlare di mercato per concentrarsi sulla partita. Il tecnico, però, ha spiegato anche che l'arrivo del centravanti kosovaro può cambiare l'aspetto tattico del club: "Le ultime due partite che abbiamo giocato con il 4-4-2, contro Espanyol e Villarreal. Anche in Copa del Rey. Dipende dalle partite, ma non perché abbiamo cinque attaccanti giocheremo con questo modulo. È vero che con Muriqi ci piace molto di più quel sistema perché ci darà qualcosa di diverso.Muriqi è un giocatore fisico. Lo vedi ed è un giocatore molto alto e se giochi con un lancio lungo ti aiuta a salire. Ora avremo un attaccante davvero di area di rigore. Penso che il miglior rifinitore che abbiamo sia Abdón, gli altri vanno più nello spazio. Muriqi è più una punta da area. Dipende dalle rivali e dai campi, perché giocare a Cadice non è come giocare al Camp Nou, possiamo giocare 4-4-2. Nelle ultime partite abbiamo giocato con questo modulo e possiamo usarlo". Il centravanti potrebbe essere già in campo domani: "La mia idea è di averli, ma non ho i documenti, aspetto notizie e non lo saprò fino a domani. Aspettiamo notizie, non dipende solo dagli scambi di documenti tra club, ma si tratta di trasferimenti interrnazionali che hanno tempistiche diverse. Se saranno disponibili, conterò anche su di loro e forse anche uno di loro partirà dall'inizio".

Pubblicato l'1/02