Luiz Felipe, il Betis non ne può più: la decisione del club

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La scorsa estate Luiz Felipe ha scelto di lasciare la Lazio e trasferirsi a Siviglia per vestire la maglia del Betis, ma il suo percorso non è lineare come il club si aspettava. Le prestazioni del difensore non sono in discussione, ma il temperamento è un grande limite che non gli consente di crescere e di essere a disposizione del mister. A confermare la situazione, ci pensano i numeri. Come riporta Elgoldigital, in undici gare ha disputato solo il 43% dei minuti totali e ottenuto tre espulsioni. La pazienza di Pellegrini e della società è giunta quasi al limite, per questo si è fatta strada l’idea di trovare un sostituto o comunque un profilo all’altezza su cui poter fare affidamento. L’aspetto economico è uno scoglio in tal senso, ci sono delle valutazioni in corso e al momento il nome in cima alla lista è quello di Jannik Vestergaard che in Premier sta vivendo una stagione non proprio felice.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE