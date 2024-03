Luka Romero colpito in testa: esce dal campo in barella e col collare - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Photo Agency

Brutto infortunio per Luka Romero, ala argentina di proprietà del Milan ed ex Lazio, attualmente in prestito all'Almeria: il classe 2004 è stato costretto a lasciare il campo in barella. Nel corso dei minuti di recupero del primo tempo, Romero, durante un contrasto di gioco, è stato colpito in testa involontariamente da un suo compagno che era intervenuto in scivolata sul pallone. Il classe 2004 si è immediatamente buttato a terra con le mani in viso. Immediati i soccorsi medici, con Luka Romero che è stato costretto a lasciare il campo in barella indossando anche un collare.

TORNA ALLA HOMEPAGE