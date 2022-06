Lukaku vicino all’Inter, Totti: “Sarà contento Inzaghi”

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Francesco Totti ha fatto il punto sul calciomercato di alcune squadre di Serie A. Tra queste l'Inter che sembra vicinissima al ritorno di Lukaku dal Chelsea. Queste le parole dell'ex capitano della Roma: "Non mi sarei mai aspettato un suo ritorno, pensavo che avrebbe scelto un altro club. Se vuole tornare all'Inter è perché è stato bene, ha vinto e vuole continuare a vincere. Scelta rispettabilissima, ben venga per l'Inter. Sposta tanto in Italia, sul piano fisico è imbarazzante, poi non si sa con chi giocherà. Sarà contento Simone Inzaghi che avrà questo giocatore in più".

MATIC - ROMA - "Se Mourinho ha fatto questa scelta vuol dire che è un giocatore utile a questa squadra. Ha dimostrato il suo valore in Europa, in grandi squadre, per venire a Roma serve la mentalità giusta. Per ottenere i risultati servono i grandi giocatori. La Roma vuole puntare soprattutto a tornare in Champions, anno dopo anno prendere i calciatori per rivivere certe cose. Per vincere servono i campioni".