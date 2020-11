Lutto nel calcio: si è spento l’ex West Ham Papa Bouba Diop, aveva 42 anni

Il 2020 continua a dimostrarsi un anno sfortunato. Ci ha lasciati anche Papa Bouba Diop, ex calciatore di West Ham, Lens, Fulham e della Nazionale senegalese. Il centrocampista, che avrebbe compiuto 43 anni a gennaio, si è spento dopo aver lottato a lungo con un brutto male. Papa Bouba Diop disputò il Mondiale del 2002 in Giappone e Sud Corea con il suo Senegal ed è ricordato da tutti per il gol decisivo nel match inaugurale contro la Francia.

