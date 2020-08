Magnocavallo: “Fiorini in area era micidiale. Quella Lazio era blasonata”

Ben 15 anni fa ci lasciava Fiorini. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 é intervenuto Magnocavallo: "Con Fiorini mi ero incontrato nei vari anni da avversari nel Settore Giovanile e con la maglia delle varie Under della Nazionale. In area di rigore era fortissimo, un grandissimo giocatore. La stagione 1985/86 era stata travagliata, i tifosi biancocelesti spingono tanto e volvevano vincere il campionato a tutti i costi. Le avversarie contro di noi davano il 100%, eravamo il club più blasonato. Venire alla Lazio, indossare questa maglia è stato un onore. Non siamo degli eroi. Quell’estate si scelsero prima gli uomini che i giocatori”.