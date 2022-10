Maiorca, il siparietto social con Muriqi è tutto da ridere...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

Vedat Muriqi è sempre più protagonista nel Maiorca. L'ex attaccante della Lazio ha messo la sua firma anche nell'ultima gara della Liga pareggiata 1-1 contro l'Espanyol. Il kosovaro è arrivato così a quota 6 gol in stagione. Sui social la società si è resa protagonista di un siparietto divertente: "Calmati Vedat! Puoi ancora prendere Lewa" scrive il Maiorca su Twitter in riferimento al calciatore del Barcellona e capocannoniere della Liga. "Se contiamo come gol i tiri che finiscono in tribuna, perché no?", questa la risposta divertita di Muriqi.