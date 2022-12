Maiorca, Muriqi raggiunge un bel traguardo: “Sono orgoglioso. Prometto…” - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un anno sorprendete, quello che sta per concludersi, per Vedat Muriqi. Il kosovaro è esploso con la maglia del Maiorca, ha ritrovato il suo equilibrio che alla Lazio non aveva, ha impressionato e ora sta raccogliendo i benefici dell’impegno sia sul fronte riconoscimenti sia su quello del mercato avendo attirato a sé l’interesse anche di club importanti. L’ex biancoceleste è stato come il miglior giocatore dell’anno e ha voluto rendere partecipi del traguardo tutti i tifosi e coloro che lo hanno sempre supportato, con un post su Instagram. Questo il messaggio che lo accompagna: “Sono molto felice e orgoglioso di essere stato selezionato come "Football Player of the Year" per la seconda volta alla cerimonia di premiazione "Lauretaes of the Year". In ogni aspetto della mia carriera lavorerò ogni giorno di più per onorare il mio paese e i giovani atleti che mi idolatrano. Grazie mille, vi voglio bene!".

