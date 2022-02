Maiorca, Muriqi: "Sono grato ai miei compagni. Quando sei un attaccante..."

Appena arrivato ha subito conquistato la tifoseria del Maiorca. Muriqi in prestito dalla Lazio ha trasformato il rigore in vittoria per la squadra spagnola nella gara di Liga contro il Cadice. Dopo le parole del suo allenatore Luis Garcìa, arrivano anche quelle del giocatore che, come riporta as.com ha dichiarato: "Sono riuscito segnare nella mia prima partita in casa, ma per me l'importante è che la squadra vinca e prenda i 3 punti in palio. Quando sei un attaccante vuoi sempre segnare, per questo ho chiesto il primo rigore a Salva ma lui mi ha lasciato il secondo e sono molto grato di tutto ai miei compagni di squadra che mi hanno accolto molto bene”.