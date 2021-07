Malagò: "Abbraccio Vialli-Mancini? La sintesi della vita. Sugli stadi aperti..."

Intervenuto ai microfoni de Il Corriere della Sera, Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha presentato le prossime Olimpiadi di Tokyo ed è tornato sulla storica vittoria dell'Italia a Euro 2020. Di seguito le sue dichiarazioni: "Come sto vivendo le Olimpiadi? Come se fossi un atleta, con la stessa carica di chi ha lavorato anni e adesso ha di fronte la competizione. Questo sul piano sentimentale. È una Olimpiade diversa, questo è poco ma sicuro. Ma è l’Olimpiade più importante della storia, perché il fatto che si disputi, che si faccia, ha salvato il principio, il valore, l’evento, ha salvato l’Olimpiade. Niente pubblico? Nella vita, e anche nello sport, ci sono momenti in cui non si deve giudicare il valore assoluto di un fatto, di un evento, ma quale sarebbe stata l’alternativa se quel fatto, quella esperienza non si fosse realizzata: credo di aver detto tutto".

EURO 2020 - "È il miglior spot che avremmo potuto avere: dobbiamo cavalcare questa onda di entusiasmo e passione. L'immagine? Non ho alcun dubbio: l’abbraccio Mancini-Vialli, c’è la sintesi della vita. Ma attenzione, torniamo al discorso di prima: c’è la competenza. Lo sport deve essere fatto e gestito da chi è competente".

STADI APERTI - "Il calcio chiede stadi aperti al 100 per cento. Là dove non sarà possibile ritornare a una normalità negli stadi di calcio e negli impianti sportivi, bisognerà far fronte con misure alternative al calo pazzesco dei ricavi".