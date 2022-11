Malagò: "Non mettere la fascia 'One Love' autogol clamoroso"

TUTTOmercatoWEB.com

"Un autogol clamoroso", così il presidente del Coni Giovanni Malagò ha commentato la decisione di non indossare la fascia "One Love" in favore dei diritti della comunità LGBT. "Non capisco come si possa barattare una cosa a fronte di un'altra tutela e non capisco come non abbiano pesato questo atteggiamento sopratutto in termini di difesa dei diritti umani. Sicuramente non è una cosa che gli porta consenso e una buona immagine", queste le sue parole riportate dall'Ansa.