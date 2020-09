Malagò: "Riapertura stadi? C'è confusione, devono decidere Cts e Governo"

A margine dell'evento Expo Sport 2020 in scena a Parco Sempione a Milano, il presidente del Coni Giovanni Malagò si è espresso sul tema della riapertura degli stadi ai microfoni di Sky Sport. "Riapertura stadi? Chi decide è il Cts e poi il Governo. Fare sport senza pubblico non è la stessa cosa, c’è anche una questione economica. Quello che fa riflettere è che ci sia una direttiva nazionale e poi delle ordinanze regionali che prescindono dalle direttive nazionali e questo crea confusione e non aiuta."

Italia, Immobile: "Con la Finlandia la mia rete più importante. Che emozione il gol di Tardelli" - VD

Calciomercato Lazio, anche la Juventus sonda Kumbulla: le novità

TORNA ALLA HOME PAGE