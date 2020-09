Calciomercato Lazio, anche la Juventus sonda Kumbulla: le novità

CALCIOMERCATO LAZIO - Marash Kumbulla rischia di diventare un caso. Il difensore italo-albanese è un oggetto del desiderio molto pregiato e richiesto durante questo mercato estivo. In principio è stato il Manchester United a muoversi seriamente per lui, poi è toccato a Lazio e Inter che per quasi due mesi si sono litigate il calciatore a suon di rilanci e contropartite. Il Verona ha giocato al rialzo con tutti i club finendo per tirare troppo la corda anche a causa di fatti esterni come la mancata cessione di Skriniar tra i nerazzurri. Se i biancocelesti sarebbero tornati prepotentemente sul calciatore, abbassando però la proposta fatta un mese e mezzo fa, i meneghini si sarebbero defilati. Chi potrebbe approfittarne, a sorpresa, è la Juventus. Secondo l'edizione odierna de L'Arena, il club bianconero avrebbe sondato il terreno sia con l'entourage del calciatore sia con il club veneto per provare a portare il giovane centrale all'Allianz Stadium. Non una vera e propria trattativa, per il momento, ma un sondaggio per capire come sia la situazione al momento. Una telenovela che sa di intrigo e che potrebbe riservare ancora delle grosse sorprese. Chissà alla fine chi la spunterà?