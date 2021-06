Malore Eriksen, ESPN si scusa: "Avremmo dovuto staccare le immagini"

Dopo l'episodio drammatico del malore di Christian Eriksen in giro per il mondo sono piovute numerose critiche per la gestione mediatica delle immagini. In Italia la regia di Sky Sport ha immediatamente staccato, mostrando un'inquadratura dello stadio. La ESPN non ha operato questa scelta e con un comunicato ha voluto scusarsi: "Una volta diventato chiaro che il feed mondiale avrebbe seguito un approccio aggressivo alla copertura della vicenda, avremmo dovuto spostarci più rapidamente su un’inquadratura statica dell’intero stadio o tornare in studio".

CALCIOMERCATO LAZIO, I NOMI DI SARRI PER L'ATTACCO

CALCIOMERCATO LAZIO, SUGGESTIONE KEPA IN PORTA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO WEB