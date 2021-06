Calciomercato Lazio, suggestione Kepa per la porta: la situazione

RASSEGNA STAMPA - Non sarà facile, ma forse nemmeno impossibile. La Lazio ha una pazza idea per la porta. Si tratta di Kepa Arrizabalaga del Chelsea. La nuova squadra di Sarri deve iniziare ad agire sul mercato per mettere le basi per la prossima stagione. Il club biancoceleste dovrà valutare attentamente la situazione portiere. Con Strakosha in uscita, la dirigenza dovrà sicuramente acquistare un nuovo estremo difensore da affiancare a Reina, che già conosce idee e metodo di allenare del nuovo tecnico. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei. la Lazio avrebbe messo gli occhi sul portiere spagnolo del Chelsea. Si tratta di una trattativa piuttosto complicata, visto anche il maxi ingaggio del giocatore che detiene il record di portiere più pagato della storia del calcio. Nel 2018, i Blues lo prelevarono dall'Athletic Bilbao per circa 80 milioni di euro. A Londra, sotto la gestione Sarri, ha giocato ben 54 partite. Poi il calo. Con Lampard inizia a perdere il posto nel duello con il veterano Caballero.Poi è proprio il mister inglese a chiedere l'acquisto del giovane Mendy dal Rennes, uno dei protagonisti della Champions League vinta recentemente da Tuchel. Kepa è ai margini del progetto del club londinese e potrebbe salutare i Blues già quest'estate. Rimane un portiere fprte esperto e di caratura internazionale.

PISTA BIANCOCELESTE - L'interesse della Lazio è la pazzia di inizio estate ma chissà che la strada non possa mettersi in discesa per la società capitolina. Sarri avrebbe fatto il suo nome e la Lazio sta valutando la situazione. A Londra, Kepa guadagna circa 8 milioni di euro a stagione. E' questo lo scoglio più difficile da superare nella trattativa. La Lazio starebbe pensando a un eventuale prestito che potrebbe concretizzarsi solo se il Chelsea accettasse di pagare il 50% dello stipendio del portiere classe 1994.. Resta una pista difficile, ma la Lazio è sul pezzo. In caso di addio di Strakosha, serve un nuovo guardiano della porta.