Manchester City, De Bruyne positivo al Covid: l'annuncio di Guardiola

Kevin De Bruyne, durante il ritiro con la propria Nazionale, è risultato positivo al Covid. Il nome del belga si aggiunge a quello di altri suoi colleghi incappati nella stessa sfortuna, tra cui anche Marusic della Lazio. Ad annunciarlo è stato l'allenatore del Manchester City Pep Guardiola in conferenza stampa: "Purtroppo Kevin è risultato positivo al test Covid in Belgio e ha bisogno di dieci giorni di isolamento. Dobbiamo stare attenti, le persone stanno morendo di Covid, è vaccinato quindi speriamo che stia bene. Non c'è preoccupazione per il ritmo partita, ma per l'essere umano".