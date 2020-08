Manchester City - Real Madrid, David Silva subentra e sfiora il gol su punizione

Esattamente 13 minuti, recupero compreso, concessi da Guardiola a David Silva. Il fantasista spagnolo, dichiarato obiettivo di mercato della Lazio, entra al posto di Sterling per amministrare il risultato di vantaggio. Al momento dell’ingresso in campo del numero 21, infatti, il Manchester City conduce per 2-1. Classe, eleganza ed esperienza: questo è il riassunto perfetto dello spezzone giocato da David Silva. Fraseggi stretti, passaggi precisi e colpi di classe per lo spagnolo destinato oramai a vestire la maglia biancoceleste.

GOL SFIORATO - All’86esimo De Bruyne si conquista una punizione molto invitante dal limite dell’area. Se ne occupa, manco a dirlo, David Silva con il suo sinistro educatissimo. Lo spagnolo calcia forte sopra la barriera. Purtroppo per lui e per il City la palla esce per questione di millimetri. Non avrebbe potuto farci nulla l’estremo difensore del Real Madrid Courtois. In pochissimo tempo a disposizione, lo spagnolo ha dato un saggio della sua tecnica e della sua padronanza in mezzo al campo. I tifosi biancocelesti non vedono l’ora di ammirarlo sotto i riflettori dell’Olimpico.

Pubblicato il 7/8/2020 alle 23.10