Manchester United, l’AD allontana Milinkovic: “Stiamo puntando su un altro giocatore”

C'è grande traffico di mercato dalle parti di Manchester. Dopo una stagione piuttosto deludente dal punto di vista dei risultati, lo United ha voglia di rialzarsi e per farlo ci sarà bisogno di qualche innesto di livello. L'addio di Pogba a parametro zero lascia un buco importante in mezzo al campo che i Red Devils sperano di coprire molto presto. In queste prime settimane di mercato sono due i nomi di top centrocampisti che circolavano intorno alla squadra di Ten Hag. Si tratta di Milinkovic della Lazio e di Frenkie de Jong del Barcellona che, adesso, sembra il primo nome della lista degli obiettivi del club. Come riporta il Manchester Evening News, infatti, Richard Arnold, amministratore delegato del Manchester United, nel corso di un incontro con alcuni tifosi in un pub avrebbe rassicurato: "Il club sta facendo tutto il possibile per prender de Jong". Poche parole, ma precise e mirate che allontano il Sergente da un possibile trasferimento in uno della società più titolate d'Inghilterra.