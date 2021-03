Manchester United, l'obiettivo è Pedro Neto: pronta una maxi offerta per l'ex Lazio

Sembra allontanarsi l'obiettivo numero uno del calciomercato del Manchester United, ovvero Jadon Sancho, dato che il Borussia Dortmund non pare disposto a cederlo. Come riporta As, Ole Gunnar Solskjær avrebbe però già individuato una valida alternativa. Si tratta dell'ex Lazio Pedro Neto, attualmente in forza al Wolverampthon dove sta impressionando per il suo rendimento. Gli inglesi non si priveranno del classe 2000 per una cifra inferiore ai 50 milioni di euro, prezzo che non spaventerebbe i Red Devils. Dopo la non fortunata avventura in biancoceleste Pedro Neto ha trovato la sua dimensione attirando le attenzioni delle big europee, su tutte il Manchester United.