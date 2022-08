Manchester United, miliardario tifoso dei Red Devils vuole acquistare il club: ecco chi è

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la brutta sconfitta contro il Brentford per 4-0 e la difficile questione di un Cristiano Ronaldo scontento e polemico, al Manchester United sembra stia per iniziare una nuova era. Secondo quanto rivelato da Sky Sport News, il multimiliardario Sir Jim Ratcliffe, grande tifoso dei Red Devils è "seriamente intenzionato ad acquistare il club". Il 69enne inglese è considerato uno degli uomini più ricchi della Gran Bretagna, con un patrimonio stimato in più di 7 miliardi, è il proprietario dell'azienda chimica Ineos. Il magnate non è nuovo per quanto riguarda l'acquisto di squadre di calcio, essendo già proprietario del Nizza e del Losanna (aveva anche tentato di rilevare il Chelsea), oltre a detenere anche il team ciclistico Ineos Grenadiers. Secondo quanto dichiarato dal portavoce di Ineos, la società sarebbe interessata all'acquisto di una quota di minoranza con la prospettiva dell'acquisto del club.