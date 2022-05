Manchester United, Pogba al City? I Red Devils seguono Milinkovic

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Paul Pogba è l’ago della bilancia del mercato britannico e biancoceleste, per quanto concerne il centrocampo. Il suo contratto con il Manchester United è in scadenza e il fatto che lascerà il club a parametro zero rende l’affare più che interessante. Tra coloro che hanno espresso la volontà di portare il francese alle rispettive corti, ci sono Psg e Juventus. Ma, stando a quanto riporta DailyMail, su di lui sarebbe spuntata anche un’altra pretendente. Si tratta del Manchester City. La questione potrebbe accendere un vero e proprio derby, Guardiola lo vorrebbe e il centrocampista non sembrerebbe aver disdegnato l’interesse. Anzi, lo avrebbe preso in considerazione al pari degli altri. Ogni suo passo potrebbe rivelarsi decisivo per il futuro di Sergej Milinkovic Savic. Il diamante della Lazio è corteggiato fortemente dallo United, rappresenta per gli inglesi l’alternativa perfetta al francese. Tutto dipende da quest’ultimo, sarà lui a determinare le prossime strategie di mercato dei Red Devils.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Piacenza, anche Marino saluta: il centrocampista torna alla Lazio - FOTO

Lazio, Matri e Zaccagni a cena: incontri serali a tinte biancocelesti - FOTO