Piacenza, anche Marino saluta: il centrocampista torna alla Lazio - FOTO

Nella giornata di ieri Nicolò Armini ha salutato il Piacenza con un lungo post pubblicato su Instagram. In serata è arrivato il messaggio di Andrea Marino, anche lui in prestito al club veneto ma di proprietà della Lazio. Conclusa l'esperienza in Serie A, l'ex centrocampista della Lazio Primavera è pronto a tornare a Roma. Solo in seguito si comprenderà se rimarrà nella Capitale oppure inizierà per lui una nuova avventura in prestito. Nel frattempo, il classe '01 ha condiviso alcune foto di squadra su Instagram, per poi aggiungere: "Piacenza nel cuore. GRAZIE".

