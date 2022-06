Manchester United, trovato l’accordo con il Barcellona per de Jong: le cifre

TUTTOmercatoWEB.com

Anche il Manchester United è pronto a sferrare il primo super colpo di calciomercato. Dopo gli annunci di Nunez al Liverpool, Haaland al City e quello che sta per arrivare di Gabriel Jesus all'Arsenal, anche i Red Devils stanno per fare la voce grossa. La società della famiglia Glazer, come riportato da Sport, ha trovato l'accordo con il Barcellona per l'arrivo di Frenkie de Jong. Sarà dunque lui, e non Milinkovic, il sostituto di Pogba in mezzo al campo. L'intesa è stata trovata a 80 milioni di euro e la trattativa sembra in chiusura. Manca solo l'ok del giocatore olandese che ritroverebbe il suo allenatore si tempi dell'Ajax Ten Hag. In casa United filtra grande ottimismo.